Китай каже, що його астронавти побили рекорд США за часом перебування у відкритому космосі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Двоє китайських астронавтів провели 9-годинний вихід у відкритий космос. Це бʼє рекорд США з найдовшого виходу у відкритий космос, встановлений у 2001 році.
Про це заявили у китайському космічному агентстві Manned Space Engineering Office.
Там пишуть, що новий рекорд встановили члени екіпажу космічного польоту Шеньчжоу-19 Цай Сюйчже та Сон Ліндон. Вони працювали за підтримки роботизованої руки космічної станції та наземних наукових дослідників.
Китайські астронавти встановлювати пристрої для захисту від космічного сміття на космічній станції, перевіряли й утилізували позакорабельне обладнання.
За даними NASA, попередній рекорд, встановлений астронавтами Джеймсом Воссом і Сьюзан Хелмс 12 березня 2001 року, становив 8 годин 56 хвилин у відкритому космосі.
Китай докладає багато зусиль, щоб стати лідером у сфері дослідження космосу. Ресурси туди спрямують багаті країни, серед яких США, не тільки для наукової роботи, а й з метою національної безпеки.
- Керівник NASA попередив, що Китай може вимагати права на територію на Місяці і спробувати домінувати в найбільш багатих ресурсами місцях на місячній поверхні.
- Чотири роки тому Китай доставив зразки з ближнього боку Місяця, уперше з часів американської програми Apollo, яка завершилася в 1970-х роках. Китайські вчені проаналізували їх і виявили, що вони містять воду в крихітних кульках, занурених у місячний бруд.
- Китай має власну космічну станцію, яку побудував після того, як країну виключили з Міжнародної космічної станції. Це сталося через занепокоєння США повним контролем китайських військових над космічною програмою.
- Наразі космічна програма Китаю має на меті відправити астронавтів на Місяць до 2030 року, а ще — доставити зразки з Марсу приблизно в тому ж році та запустити три місії місячних зондів протягом наступних чотирьох років.
- У червні 2024 року вперше ґрунт зворотного боку Місяця доставили на Землю — це зробила китайська місія «Чанʼє-6».