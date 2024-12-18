Китай каже, що його астронавти побили рекорд США за часом перебування у відкритому космосі

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Двоє китайських астронавтів провели 9-годинний вихід у відкритий космос. Це бʼє рекорд США з найдовшого виходу у відкритий космос, встановлений у 2001 році.

Про це заявили у китайському космічному агентстві Manned Space Engineering Office.

Там пишуть, що новий рекорд встановили члени екіпажу космічного польоту Шеньчжоу-19 Цай Сюйчже та Сон Ліндон. Вони працювали за підтримки роботизованої руки космічної станції та наземних наукових дослідників.

Китайські астронавти встановлювати пристрої для захисту від космічного сміття на космічній станції, перевіряли й утилізували позакорабельне обладнання.

За даними NASA, попередній рекорд, встановлений астронавтами Джеймсом Воссом і Сьюзан Хелмс 12 березня 2001 року, становив 8 годин 56 хвилин у відкритому космосі.

Китай докладає багато зусиль, щоб стати лідером у сфері дослідження космосу. Ресурси туди спрямують багаті країни, серед яких США, не тільки для наукової роботи, а й з метою національної безпеки.