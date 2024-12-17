Reuters: Спецпосланець Трампа по Україні в січні відвідає Київ, а в Москву їхати не планує

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Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на посаду спецпосланця США з питань російсько-української війни, відвідає Київ і кілька інших європейських столиць на початку січня.

Про це агентству Reuters повідомили джерела.

При цьому Келлог не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки, повідомили джерела.

Замість цього він зустрінеться з вищим керівництвом у Києві, а його команда працює над організацією зустрічей з лідерами в інших європейських столицях, таких як Рим і Париж.

Планування поїздки ще допрацьовується, і маршрут може змінитися, попередило одне з джерел.

Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на «встановленні фактів» від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах.

Які плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Після перемоги республіканця на президентських виборах США WSJ писало, що він не вирішив, як саме планує завершити війну РФ проти України.

Деякі його радники запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про замороження конфлікту та тимчасову відмову України від вступу до Альянсу.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. Щодо НАТО, то Зеленський вважає вступ України до Альянсу справедливою «платою» за те, що в 1996 році країна віддала всю ядерну зброю. За його словами, членство в НАТО наразі краще за будь-яку зброю, зокрема ядерну.

27 вересня Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.