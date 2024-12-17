Meta оштрафували на €251 мільйон за витік даних із Facebook

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Flickr / Arleco Producciones

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала компанію соціальних мереж Meta на суму €251 мільйон за недотримання регламенту ЄС про конфіденційність даних.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на заяву ірландського регулятора.

Штраф виписали за те, що Meta з липня 2017 року порушила правила безпеки в соціальній мережі Facebook — це вплинуло на близько трьох мільйонів облікових записів у Європейській економічній зоні.

Причиною зламу стала помилка в системі Facebook, яка дозволяла неавторизованим користувачам переглядати закриті профілі інших користувачів.

Очікують, що Мета оскаржить це рішення.

«Ми вжили негайних заходів, щоб розвʼязати проблему», — сказав представник Meta.

Йдеться про те, що компанія виявила проблему у вересні 2018 року, тоді ж виправила її та повідомила про це правоохоронним органам.

Проте Ірландська комісія із захисту даних каже, що Meta не повідомила та повністю не задокументувала порушення. За це її оштрафували на €11 мільйонів.

Але основну частину штрафу, €240 мільйонів, наклали саме за характер проблеми, через яку стався витік особистих даних. Серед особистих даних були повне ім’я, стать, релігія, номер телефону, місцезнаходження та місце роботи користувачів.