СБУ ліквідувала начальника хімічних військ РФ Ігоря Кирилова

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Служба безпеки України ліквідувала начальника Військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.

Самокат із вибухівкою підірвали, коли Кирилов із помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Внаслідок вибуху вони загинули.

«Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча», — зазначив співрозмовник «Бабеля» в СБУ.

Напередодні СБУ повідомила Кирилову про підозру у воєнному злочині. За даними слідства, він наказав застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових — 4 800 лише задокументованих випадків після початку повномасштабного вторгнення.