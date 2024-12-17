Ексінформатор ФБР, звинувачений у брехні про Байденів щодо хабарів, визнав свою провину

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Колишній інформатор ФБР Олександр Смирнов, звинувачений у наданні сфальсифікованих свідчень і фабрикації записів про хабарництво президента США Джо Байдена та його сина Хантера, визнав себе винним у наданні неправдивої інформації.

Про це пише The Hill.

Смирнов визнав: його слова про те, що посадовці української енергетичної компанії Burisma незаконно заплатили по $5 мільйонів хабаря Джо Байдену, коли той був віцепрезидентом, та його сину Хантеру, який входив до правління компанії, є неправдою.

Також Смирнов визнав провину у справі про ухиляння від сплати податків. Це окреме обвинувачення, яке йому висунули через приховування багатомільйонних доходів.

Йому загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі. У термін зарахують час, який Смирнов провів під вартою — з лютого 2024-го. Вирок винесуть наступного місяця, тобто в січні 2025 року.

Що передувало

Олександр Смирнов під час слідства щодо Хантера Байдена у 2020 році стверджував, що керівництво компанії Burisma у 2015 і 2016 роках найняло сина Байдена для захисту. Свідчення Смирнова лягли в основу розслідування, ініційованого республіканцями в Конгресі щодо президента Байдена та його сімʼї, а також спровокували розслідування Палати представників щодо імпічменту Байдена. Цю тему активно використовував обраний президент США Дональд Трамп, стверджуючи, що Байден незаконно допомагав своєму синові в українському бізнесі.

16 лютого 2024 року прокуратура США звинуватила Смирнова в наданні сфальсифікованих свідчень і фабрикації записів. На думку прокурора, у Смирнова була політична мотивація казати неправду, бо Байден «не подобався йому» як політик, а республіканці чинили тиск на ФБР, щоб бюро оприлюднило внутрішні звіти із заявами Смирнова. Також встановили, що Смирнов мав звʼязки з російськими спецслужбами.

У грудні 2024-го Джо Байден помилував свого сина Хантера у двох кримінальних справах — незаконному зберіганні зброї та ухиленні від сплати податків.