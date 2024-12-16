З голови АМКУ Кириленка, підозрюваного в незаконному збагаченні, зняли електронний браслет

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Вищий антикорупцій суд 12 грудня частково задовольнив клопотання захисника голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка та зняв з підозрюваного електронний браслет.

Відповідна ухвала опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

Посадовець все ще зобовʼязаний не покидати територію України без дозволу детектива, прокурора або суду.

Справа Кириленка

У березні 2024 року проєкт «Схеми» випустив велике розслідування про Кириленка. У нього та його родини виявили численні апартаменти, земельні ділянки, будинок, офіси, автівки та паркомісця на понад 70 мільйонів гривень.

У середині серпня 2024 року Кириленку повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень і недостовірному декларуванні.

28 серпня за нього внесли заставу в повному обсязі, а суд наклав на нього відповідні процесуальні обовʼязки.

У грудні слідство про зміну підозри Кириленку — тепер його підозрюють у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн.