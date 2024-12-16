Україна отримає від Норвегії понад $240 мільйонів на зміцнення флоту
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Уряд Норвегії заявив, що надасть 2,7 мільярда крон (це приблизно $242,38 мільйона), щоб зміцнити український флот і допомогти йому стримувати російські військово-морські сили в Чорному морі.
Про це заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає Reuters.
«Важливо захистити українське населення та українську інфраструктуру від нападів Чорноморського флоту Росії», — наголосив норвезький премʼєр.
За його словами, також важливо захистити морський експорт зерна та інших продуктів, які генерують вирішальний дохід для України.
Напередодні Норвегія виділила 50 мільйонів норвезьких крон ($4,5 мільйона) на ініціативу «Зерно з України».
Тоді в уряді зазначили, що країна підтримує експорт українського зерна на ринки Африки та Близького Сходу, де немає продовольства, і робить свій внесок у те, щоб їжа потрапляла до тих, хто її потребує.
Норвегія є однією з країн, що найбільше вкладаються в ініціативу «Зерно з України». Її загальний внесок у програму тепер становить майже $13,5 мільйона.
- Норвегія продовжить підтримку України до 2030 року. У 2025-му вона перевищить $3 мільярди. З них майже $2 мільярди піде на військову підтримку, а приблизно $1,1 мільярда — на гуманітарну та цивільну підтримку.