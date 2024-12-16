Підрозділи армії КНДР мають значні втрати на Курщині — їх будуть доукомплектовувати
- Автор:
- Оля Березюк
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Підрозділи армії КНДР доукомплектовують після втрат у штурмах на Курщині.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартинівка Курської області підрозділи армії КНДР втратили щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.
Також у районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.
У зв’язку з втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР, кажуть у ГУР.
Кількома днями раніше в розвідці розповіли, що солдати КНДР помилково вбили вісім військових «Ахмату» в Курській області.
- 14 грудня ГУР доповідав, що солдатів з КНДР готують до участі в бойових діях. Вони отримали додаткові запаси продовольства, а 13 грудня їх привели в стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу приховано перекидали до лінії фронту цивільними вантажівками, схожими на автомобілі доставки води.
- Того ж дня президент Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни вже почали застосовувати «помітну кількість» солдатів з КНДР у штурмових операціях.