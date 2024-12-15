В Ірані затримали співачку — на онлайн-концерті в YouTube вона була без хіджабу
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У Ірані, в суботу, 14 грудня, затримали співачку Парасту Ахмаді, що виступила на віртуальному концерті в YouTube, який подивилося понад 1,4 мільйона глядачів, без хіджабу.
Про це повідомляє AP з посиланням на адвоката.
Під час виступу співачка буда вбрана в довгу чорну сукню без рукавів і коміра.
«На жаль, ми не знаємо звинувачень проти пані Ахмаді, хто її заарештував, або місця її ув’язнення, але ми будемо розглядати це питання через судові органи», — заявив адвокат.
Окрім співачки, також заарештували двох із чотирьох її музикантів, які також виступали разом з нею, — Сохейла Фагіха Насірі та Ехсана Бейрагдара.
- Ісламський закон шаріату, запроваджений в Ірані після революції 1979 року, зобовʼязує жінок покривати волосся та носити довгий вільний одяг, щоб приховати свою фігуру. Порушницям загрожує публічна догана, штраф або арешт. Парламент Ірану у вересні 2022 року ухвалив так званий законопроєкт про хіджаб (щодо носіння одягу) — за його порушення можна отримати до 10 років увʼязнення.
- Жінок та дівчат, які не носять хіджаб, переслідує поліція моралі та часто завдає тілесних ушкоджень. Наприклад, у вересні 2022 року в Ірані померла 22-річна Махса Аміні після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія спричинила хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни. Випадки зі смертями не є поодинокими.