Військові РФ уже застосовують північнокорейських солдатів у штурмах

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Україна отримала підтвердження, що росіяни почали застосовувати «помітну кількість» солдатів з КНДР у штурмових операціях.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Він заявив, що окупанти включають військових з Північної Кореї у зведені підрозділи. Також вони беруть участь в операціях у районах Курської області.

«Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні», — додав президент України.

Раніше ГУР доповідав, що солдатів з КНДР готують до безпосередньої участі в бойових діях. Днями вони отримали додаткові запаси продовольства, а 13 грудня їх привели в стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу приховано перекидали до лінії фронту цивільними вантажівками, схожими на автомобілі доставки води.

Участь військових Північної Кореї у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Про те, що північнокорейські війська зазнали перших втрат у боях проти України, ще 6 листопада написала американська газета The New York Times. Північнокорейці билися разом з російською 810 окремою бригадою морської піхоти. Неясно, коли саме стався бій, але він був невеликим і там корейці зазнали перших втрат.

За даними джерел видання, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Участь північнокорейців у боях проти України також підтверджували у США та Південній Кореї.

Північна Корея та Росія днями ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яку їхні лідери підписали в червні. Вона, серед іншого, містить пакт про взаємну оборону. Очільниця МЗС Північної Кореї під час візиту в Москву на початку листопада 2024 року заявляла, що лідер КНДР Кім Чен Ин від початку великої війни наказав допомагати російській армії.