Парламент Південної Кореї ухвалив імпічмент президента

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Reuters

Парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Про це повідомили південнокорейські агентства KBS News та Yonhap.

За були 204 парламентарі, проти — 85, а три — утрималися. Більшість членів правлячої Партії влади народу, до якої входить і президент Юн Сок Йоль, відмовилися голосувати за імпічмент, але рішення все одно ухвалили.

Це була друга спроба голосування за імпічмент, під час першої голосів за відсторонення Юн Сок Йоля не вистачило. Тоді 105 зі 108 депутатів від правлячої партії залишили зал засідань і не проголосували.

Тепер президента мають тимчасово відсторонити від посади. Конституційний суд матиме 180 днів, щоб визначити, чи позбавити його посади остаточно або ж відновити його повноваження. Поки що обовʼязки президента виконуватиме премʼєр-міністр Хан Док Су.

Якщо суд усуне президента або він піде у відставку, вибори мають відбутися протягом 60 днів. Сам Юн Сок Йоль говорив, що буде «боротися до кінця», захищаючи свій указ про воєнний стан. Він каже, що це було необхідно для подолання політичного глухого кута і захисту країни від опозиційних політиків, які, за його словами, підривають демократію.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан протривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою, а ще заборонили виїжджати за кордон.