У Росії заблокували Viber

Новини

Федеральна служба РФ з нагляду у сфері звʼязку, інформаційних технологій та масових комунікацій обмежила доступ до Viber на території Росії.

Про це повідомляє Роскомнагляд.

Як заявили представники федерального органу, доступ до месенджера обмежили через те, що «організатори поширення інформації» в мережі порушили вимоги місцевого законодавства.

Виконувати ці вимоги начебто необхідно, щоб запобігати використанню Viber «в терористичних та екстремістських цілях», вербуванню громадян, розповсюдженню наркотиків та розміщенню «протиправної інформації».