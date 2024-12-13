Новини

В Україні запустили бот «Спали ФСБешника». Для чого і як це працюватиме

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Служба безпеки України запустили офіційний чат-бот «Спали ФСБешника», щоб українські громадяни могли повідомляти, коли російські агенти намагаються завербувати їх для підпалу, теракту чи мінування.

Про це повідомляє СБУ.

Бот створили в Telegram, бо саме цей месенджер окупанти найчастіше використовують, щоб вербувати молодь і неповнолітніх.

Як це працюватиме

В СБУ зауважили, що за виконання ворожих завдань, зокрема терактів і диверсій, можна отримати термін до 10 років увʼязнення. Кримінальна відповідальність за ці злочини настає з 14 років.