В Україні запустили бот «Спали ФСБешника». Для чого і як це працюватиме

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Служба безпеки України запустили офіційний чат-бот «Спали ФСБешника», щоб українські громадяни могли повідомляти, коли російські агенти намагаються завербувати їх для підпалу, теракту чи мінування.

Про це повідомляє СБУ.

Бот створили в Telegram, бо саме цей месенджер окупанти найчастіше використовують, щоб вербувати молодь і неповнолітніх.

Як це працюватиме

Потрібно відкрити бот за цим посиланням t.me/spaly_fsb_bot і написати, який саме злочин росіяни пропонують вчинити, а також надати контакт людини, яка намагалася це зробити та будь-які інші подробиці.

Усе буде конфіденційно — кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване співробітниками СБУ.

В СБУ зауважили, що за виконання ворожих завдань, зокрема терактів і диверсій, можна отримати термін до 10 років увʼязнення. Кримінальна відповідальність за ці злочини настає з 14 років.