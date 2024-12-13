В Україні запустили бот «Спали ФСБешника». Для чого і як це працюватиме
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Служба безпеки України запустили офіційний чат-бот «Спали ФСБешника», щоб українські громадяни могли повідомляти, коли російські агенти намагаються завербувати їх для підпалу, теракту чи мінування.
Про це повідомляє СБУ.
Бот створили в Telegram, бо саме цей месенджер окупанти найчастіше використовують, щоб вербувати молодь і неповнолітніх.
Як це працюватиме
- Потрібно відкрити бот за цим посиланням t.me/spaly_fsb_bot і написати, який саме злочин росіяни пропонують вчинити, а також надати контакт людини, яка намагалася це зробити та будь-які інші подробиці.
- Усе буде конфіденційно — кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване співробітниками СБУ.
В СБУ зауважили, що за виконання ворожих завдань, зокрема терактів і диверсій, можна отримати термін до 10 років увʼязнення. Кримінальна відповідальність за ці злочини настає з 14 років.
- Останнім часом в Україні почастішали випадки, коли росія вербує українських громадян, обіцяючи їм кошти, щоб ті підривли, мінували відділки поліції або інші держоргани. Наприклад, у Києві затримали чоловіка, який намагався підірвати наряд поліції.
- З травня в Україні почалася масова хвиля підпалу автівок військових. Лише в Харківській області до серпня сталося щонайменше 40 таких підпалів. Станом на серпень поліція вже зловила 68 паліїв. Найбільше — у Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові. За цим стоять підрозділи ФСБ і Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнє ГРУ). Саме спецслужби та їхні цивільні спільники й підкупають українців, зокрема — підлітків. Російський слід підтвердили як найперші палії, так і листування, і отримані інструктажі, кажуть в СБУ.