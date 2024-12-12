Президент Бразилії переніс другу операцію на мозку
- Автор:
- Оля Березюк
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Президент Бразилії Луїс да Сілва переніс другу операцію вранці 12 грудня після екстреної операції на головному мозку на початку цього тижня.
Про це повідомив його лікар Роберто Каліл Фільо, передає Reuters.
За його словами, операція пройшла успішно, да Сілва прокинувся і розмовляє. Операція тривала близько години.
У вівторок, 10 грудня, да Сілву вже оперували, щоб зупинити кровотечу між мозком і мозковою оболонкою, яка була повʼязана з його падінням наприкінці жовтня в його будинку.
Друга процедура, емболізація середньої мозкової артерії, була спрямована на мінімізацію ризику майбутньої кровотечі.
«Процедура пройшла успішно. Нам вдалося емболізувати цю артерію», — сказав лікар.
- Наприкінці жовтня Лула впав, отримав крововилив у мозок і травму потилиці, на яку накладали шви. Аналізи на початку листопада показали, що його стан стабільний. Тоді Лула був активним, наприклад їздив до Монтевідео, щоб обговорити торгову угоду з Меркосур. Однак ця травма змусила його скасувати поїздку до Росії на саміт БРІКС у Казані, бо лікарі радили тимчасово уникати далеких рейсів.
- Луїс Інасіо Лула да Сілва перебуває на посаді президента з 1 січня 2023 року, а раніше був президентом Бразилії з 2003 до 2010 року.