Послуга «єКнига» для 18-річних запрацює з 16 грудня

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Stanislav Kondratiev / Unsplash

Послуга «єКнига», за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки, має запуститися з 16 грудня.

Про це повідомила перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко на круглому столі, передає Інтерфакс-Україна.

«єКнига» запуститься, ми сподіваємося, вже в понеділок. Книжкові магазини вже на низькому старті й готові з цим працювати», — сказала вона

Григоренко додала, що 18-річні є однією з цільових і пріоритетних аудиторій у контексті просування читання.

«Але починати потрібно раніше. Я впевнена, що звичка читати з батьками, читати в школі формується не в 18 років. Якщо у 18 років ми даємо цей подарунок молодій людині, щоб вона змогла купити в будь-якому форматі книжку, то починати потрібно раніше», — наголосила заступниця міністра.