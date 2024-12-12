Румунія та Болгарія з початку 2025 року вступлять до Шенгенської зони
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Румунія та Болгарія стануть повноправними членами Шенгенської зони з 1 січня 2025 року.
Про це повідомило угорське головування в Раді ЄС.
На сухопутних кордонах двох країн з країнами Шенгенської угоди скасують прикордонний контроль. Раніше Австрія виступала проти цього через високий рівень нелегальної міграції в Болгарії та Румунії, але 9 грудня зняла вето. Відень пояснив, що прибуття мігрантів до Австрії через ці країни значно скоротилося.
«Велика перемога для Болгарії, Румунії та всієї Європи!» — так рішення прокоментувало угорське головування в Раді Євросоюзу.
До липня 2025 року на кордоні проводитимуть вибіркові перевірки, щоб запобігти можливим загрозам.
- Шенгенська зона — це європейській простір, де скасований прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. До зони входять 29 європейських держав.
- У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти приєднання країн виступали Австрія і Нідерланди, посилаючись на недостатні їхні дії для стримування нелегальної міграції.
- У кінці грудня 2023 року в ЄС досягли консенсусу щодо часткового приєднання обох країн до Шенгенської зони — для країн скасували внутрішні повітряні та морські кордони. Переговори про сухопутні кордони тривали увесь 2024 рік.