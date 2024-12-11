Австрійська компанія OMV достроково розірвала контракт з «Газпромом»

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Facebook / ПАО «Газпром»

Австрійська компанія OMV розірвала контракт з російським «Газпромом» через суттєві порушення договору з російської сторони.

Про це повідомила пресслужба OMV.

Компанія вказує на припинення поставок газу «Газпромом» з 16 листопада 2024 року. Сам договір уклали в 2006 році, він мав діяти до 2040-го. Раніше OMV отримувала газ обсягом близько 7 400 МВт на годину.

В OMV зазначили, що розрив контракту з «Газпромом» істотно знижує ризики, а обсяги поставок газу повністю диверсифіковані за рахунок альтернативних джерел.

«Росія хотіла використати енергетику як зброю проти нас — це не спрацювало. «Газпром» не дотримувався умов контракту, тому OMV негайно розриває контракт, який мав діяти до 2040 року. Наше енергопостачання безпечне, бо ми добре підготувалися. Росія не може шантажувати Австрію!» — заявив канцлер Австрії Карл Негаммер.

Компанія вже мала інші джерела постачання газу, зокрема з Норвегії, і додаткові обсяги скрапленого природного газу. Зараз рівень запасів газу компанії становить понад 90%. Тому OMV зможе й надалі постачати газ своїм клієнтам, навіть попри розірвання договору з «Газпромом».

А втім, хай там як, а співпраця між австрійською та російською компаніями, що тривала з 1968 року, припинилась би вже в 2025-му: наприкінці цього року закінчується транзитний контракт на постачання російського природного газу трубопроводом через Україну та Словаччину. А Україна вже заявляла, що не продовжуватиме угоду про транзит з російським державним «Газпромом», щоб позбавити Росію прибутків, які фінансують війну проти України.

Що передувало

У 1968 році австрійська OMV стала першою західною компанією, яка підписала договір про постачання газу з СРСР.

Але із середини листопада 2024 року OMV не отримує газу від «Газпрому». Причиною зупинки поставок стала суперечка між сторонами. Суд постановив, що «Газпром» має відшкодувати збитки у €230 мільйонів з відсотками OMV через нерегулярні поставки та повне припинення поставок до Німеччини у вересні 2022 року.

OMV заявила, що компенсує цю суму за рахунок платежів за експорт газу в Австрію. Російська сторона визнала це невиплатою за поставки газу і припинила їх. Уже 25 листопада Австрія конфіскувала російського газу на €230 мільйонів.