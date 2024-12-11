До лонгліста Нацвідбору на участь у «Євробаченні-2025» потрапили 20 учасників
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Eurovision Song Contest
У довгий список учасників Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2025» увійшли 20 учасників.
Про це повідомила пресслужба конкурсу.
Ось повний перелік:
- BRYKULETS;
- ENLEO;
- FIЇNKA;
- Future Culture;
- GRISANA;
- KHAYAT;
- KRYLATA;
- MOLODI;
- MON FIA;
- Ranrawi;
- Starykova Hrystyna;
- TESLENKO;
- YAGODY;
- Ziferblat;
- Абіє;
- «ДК Енергетик»;
- Маша Кондратенко;
- МУАЯД;
- «Слухай Сашу»;
- Влад Шериф.
Довгий список учасників Нацвідбору обрали з 369 поданих заявок, серед яких були 232 сольних виконавці та 72 гурти.
Згодом пройде прослуховування учасників, а журі назве імена дев’яти фіналістів. Ще одного фіналіста, якого не оберуть за результатами прослуховувань, оберуть українці.
Фінал Нацвідбору на «Євробачення-2025» пройде у лютому 2025 року. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.
- «Євробачення-2025» відбудеться в місті Базель — Україна братиме участь. Гранд-фінал проведуть 17 травня, а півфінали — 13 і 15 травня 2025 року.
- На «Євробаченні-2024» перемогу здобула Швейцарія, яку цьогоріч представляли Nemo з піснею “The Code”. Представниці України alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце з піснею “Teresa & Maria” та постановкою від дворазової номінантки «Ґреммі» — Таню Муіньо. Україна — єдина країна в історії конкурсу, яка щороку проходить до фіналу з моменту, коли вперше взяла в ньому участь (2003).