Новини

До лонгліста Нацвідбору на участь у «Євробаченні-2025» потрапили 20 учасників

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Eurovision Song Contest

У довгий список учасників Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2025» увійшли 20 учасників.

Про це повідомила пресслужба конкурсу.

Ось повний перелік:

Довгий список учасників Нацвідбору обрали з 369 поданих заявок, серед яких були 232 сольних виконавці та 72 гурти.

Згодом пройде прослуховування учасників, а журі назве імена дев’яти фіналістів. Ще одного фіналіста, якого не оберуть за результатами прослуховувань, оберуть українці.

Фінал Нацвідбору на «Євробачення-2025» пройде у лютому 2025 року. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.