Зеленський: Росія вбила близько 50 українських священників за час вторгнення

Новини

Facebook / Православна церква України

Російські війська вбили близько 50 українських священників, зруйнували 700 українських церков.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телеканалу СBN.

За словами Зеленського, священників вбивали за те, що вони відмовлялися служити російському патріарху Кирилу і російській церкві, — їх розстрілювали, а декого катували. Також священників брали в полон.

«Є всі докази, як вони [росіяни] їх [священників] катували. За що? Тільки за те, що вони повинні були служити патріарху Кириллу та їхній церкві. Але священники просто відмовлялися, бо священник служить людям. За це їх розстрілювали, просто хотіли зламати людей». — сказав президент.

Зеленський додав, що росіяни, зайшовши на українську територію, повністю знищували всі школи та церкви.