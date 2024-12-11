ЄС виділить €170 мільйонів на захист від дронів пʼятьом країнам блоку, які межують з РФ та Білоруссю

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Європейський Сюз виділить одразу пʼятьом країнам блоку, які межують з Росією та Білоруссю, €170 мільйонів на захист від дронів. Йдеться про Норвегію, Фінляндію, Польщу, Латвію та Естонію.

Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з фінським премʼєр-міністром Петтері Орпо.

За її словами, ці країни «захищають наші спільні кордони» від загроз усіх форм з боку Росії та Білорусі.