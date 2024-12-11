РФ засудила до увʼязнення українських військовополонених
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Росіяни на тимчасово окупованій території Донецької області засудили військових 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, які захищали Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
«Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території меткомбінату “Азовсталь” та потім потрапили до російського полону», — зазначили у міськраді.
Серед засуджених Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк.
Українських військових засудили на різні терміни: від 24 років позбавлення волі до довічного.
- Це далеко не перший випадок, коли росіяни незаконно судять українських військових. Наприклад, 7 лютого 2024 року так званий «Верховний суд» угруповання «ДНР» у Донецьку засудив 33 українських військових із 36 бригади морської піхоти ВМС України та 17 танкової бригади ЗСУ до увʼязнення у колонії суворого режиму. Українцям дали терміни від 27 до 29 років.
- Їх визнали «винними» у жорстокому поводженні з цивільними, вбивстві, замаху на вбивство та умисному пошкодженні майна. Військові нібито обстрілювали житлові будинки в населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка, Старий Крим, Заїченко та Дзержинське в Донецькій області. Слідчий комітет Росії назвав імена і прізвища частини засуджених.
- Після цього омбудсмен України звернувся до ООН і Товариства Червоного Хреста.