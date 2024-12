Pornhub підбив підсумки 2024 року. Ось яке порно шукали у світі та в Україні

Новини

Flickr

Порносайт Pornhub підбив підсумки 2024 року. Сайт назвав головні тренди світу й окремо по країнах, популярні запити і статистику переглядів.

Головними трендами цього року стали — скромні бажання (Demure Desires), таємне життя дружин Pornhub (The secret lives of pornhub wives), закоханий колега (Coworker crushes), перехід до золота (Going for gold), анімаційне порно (Animated arousal), плювки (Et tu, hawk tuah?).

Найпопулярнішими трендами цього року були хентай, MILF, pinay та lesbian. Водночас big ass та anime піднялися у загальному рейтингу на три та чотири позиції відповідно.

Найпопулярнішими порнозірками в цьому році були акторка єврейсько-українського походження, австралійка Анджела Вайт (Angela White), Абелла Денджер (Abella Danger), Віолета Меєрс (Violet Myers), Лана Роудс (Lana Rhoades), Єва Елфі (Eva Elfie).

Топмоделі серед аматорів — Sweetie Fox, Candy Love, NoLube, Scott Stark, Gattouz0, Porn Force.

Україна

Цьогоріч Україна знову потрапила до першої двадцятки країн за переглядами, опинившись на 15 місці.

В середньому українці дивилися порно протягом 9 хвилин 25 секунд.

Першу сходинку серед запитів в Україні посідає «хентай» — минулого року він був на другому місці. Натомість цього року з першого на друге місце спустився запит MILF. Трійку лідерів серед найпопулярніших запитів порно серед українців закриває «російське порно» — у порівнянні з минулим роком ця категорія піднялася вище одразу на 12 пунктів. У 2023 році категорія «українське порно» було на сьомому місці, цьогоріч — на шостому.

Також зріс запит на категорію «домашнього», який цього року піднявся на 15 позицій, а ще цьогоріч БДСМ піднявся на 10 позицій.

Запит «на мотоциклах» зріс цього року на 416%, термін «справжній жіночий оргазм» — на 293%, а «масажний салон» — на 234%.

На першому місці в Україні опинилася категорія MILF. Наступною популярною категорією є Anal. А категорія Mature закриває цю трійку лідерів.

Найпопулярнішими порнозірками в Україні стали Джозефіна Джексон, Єва Елфі, Лана Роудс.

Тренди минулого, 2023 року можна подивитися за цим посиланням, 2022 року можна подивитися тут, а 2021 року — тут.