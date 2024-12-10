На українсько-румунському кордоні збудують міст через Тису — Кабмін затвердив угоду
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Уряд України 10 грудня затвердив угоду з владою Румунії про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Міст зведуть між селом Біла Церква в Закарпатській області України та містом Сгету- Мармацієй у Румунії. Він з’єднає дві держави в межах майбутнього пункту пропуску (ПП) «Біла Церква — Сігету-Мармацієй». За словами Мельничука, угоду про запровадження проєкту підписали 18 жовтня 2023 року.
За даними Міністерства розвитку громад і територій України, зараз розробляють техніко-економічне обґрунтування будівництва ПП, захисної дамби, сервісної зони та під’їзної дороги до мосту між двома країнами. Фахівці з Румунії вже розпочали будівництво мосту.
«Очікується, що протягом доби новий пункт пропуску перетинатимуть 400 вантажівок, 600 легковиків і 80 автобусів. Тож цей пункт пропуску з Румунією після відкриття стане найбільшим», — каже віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль казав, що загалом на західному напрямку хочуть створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску і модернізувати ще 13. Це збільшить можливості для українського експорту і пришвидшить секторальну інтеграцію до Євросоюзу, вважають в уряді.