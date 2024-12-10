Від iPhone 16 до УЄФА. Ось що найчастіше гуглили у світі
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Lauren Edvalson / Unsplash
Google опублікував підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів користувачів зі всього світу за 2024 рік.
Найбільше люди гуглили Кубок Америки з футболу — Copa América, а на другому місці ще один футбольний турнір — чемпіонат Європи УЄФА. Що цікаво, загалом шість із десяти найпопулярніших пошукових запитів стосувалися спортивних подій.
Також шукали й людей: Ліама Пейна, співака One Direction, який помер у Буенос-Айресі в жовтні. Слідство встановило, що він знепритомнів і випав з вікна, не намагаючись рефлекторно захиститися під час падіння. На пʼятьому місці — обраний президент США Дональд Трамп, а принцеса Уельська Кейт Міддлтон закрила десятку. Ось повний перелік:
- Кубок Америки Copa América;
- Чемпіонат Європи УЄФА;
- Кубок світу з крикету T20 серед чоловіків;
- Індія проти Англії;
- Ліам Пейн;
- Дональд Трамп;
- Індія проти Бангладеш;
- iPhone 16;
- Олімпійські ігри Париж 2024;
- Кейт, принцеса Уельська.
Важливо зауважити, що «Рік у пошуку» звертає увагу на запити в Google, популярність яких зростала у 2024 році, зокрема, які запити «мали високий сплеск трафіку протягом тривалого періоду у 2024 році порівняно з 2023 роком». Якби визначали тільки за найпопулярнішими запитами, то постійним фаворитом залишалась би «погода», тому подібне в рейтинг не входить.
Тут можете почитати, що гуглили українці протягом 2024 року. Серед запитів-лідерів графіки вимкнення світла, події в Суджі, а ще — дубайський шоколад.