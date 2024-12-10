Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолить Мухаммед Башир

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Після повалення режиму Башара Асада в Сирії опозиція розпочала формувати тимчасовий уряд. До початку 2025 року його очолить Мухаммед Башир.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Прем’єр-міністр часів Асада Мохаммед аль Джалалі передасть повноваження Уряду порятунку Сирії, що базується в Ідлібі. Як пише видання, Башир близький до угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ), яке очолило захоплення Дамаска.

Мухаммед Башир виконуватиме обов’язки прем’єр-міністра до 1 березня 2025 року, пише Reuters, посилаючись на заяву лідера по телебаченню 10 грудня.

Новий уряд, ймовірно, зосередиться на непідконтрольних територіях, реформах державних інституцій та репатріації сирійських біженців, каже професор політології Університету Сан-Франциско Стівен Зунс.

ХТШ, колишня філія «Аль-Каїди», намагається пом’якшити риторику — пропонує амністію солдатам армії Асада і обіцяє захищати релігійні меншини. Водночас нове керівництво країни запевнило, що високопоставлених військовослужбовців та силовиків буде «справедливо покарано» за свої злочини.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що їх раніше контролювали бойовики опозиції.

На початку грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за площею в країні. А вже 8 грудня режим Асада впав після наступу опозиції на столицю Дамаск.

Премʼєр країни готується передати їй функції перехідного уряду. У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додавши, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту.