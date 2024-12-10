«Дія» запустила дві нові військові облігації — «Вугледар» та «Скадовськ»

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«Бабель»

На порталі держпослуг «Дія» зʼявилися дві нові військові облігації. Їх назвали на честь тимчасово окупованих міст — «Вугледар» та «Скадовськ».

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Облігація «Вугледар» матиме ставку від 15,6 %, кошти виплатять 29 квітня 2026 року. Щодо «Скадовська», то тут ставка становитиме від 16,4 %, а дата виплати — 7 квітня 2027 року.

Федоров наголосив, що коли люди купують військові облігації, то допомагають забезпечити військових технікою, їжею й медикаментами, а ще підтримують економіку країни.

Кожна облігація відображатиметься в «Дії» й нагадуватиме про допомогу державі.

Що таке військові облігації

Військові облігації — це різновид цінних паперів, які держава випускає для підтримки економіки. Фактично вона запозичує гроші у своїх громадян на період війни, гарантуючи повернення цих коштів у майбутньому.

Призначення цих облігацій — підтримка обороноздатності та функціонування країни в умовах бойових дій. Зазвичай вартість цих паперів роблять значно нижчою за традиційні, аби залучити якнайбільше інвесторів. Військові облігації випускали, зокрема, під час Першої та Другої світових війн.