Президенту Південної Кореї заборонили виїжджати за кордон

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Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни через невдалу спробу запровадити воєнний стан.

Про це повідомив представник Міністерства юстиції країни, передає Reuters.

У понеділок Міністерство оборони заявило, що Юн усе ще юридично залишається головнокомандувачем, але його владні повноваження опинилися під питанням, оскільки серед вищих військових офіцерів зростає незгода з президентом, а його власна партія заявила, що створить робочу групу, яка займатиметься його можливою відставкою.

О Донг Вон, голова Управління з розслідування корупції серед високопосадовців, заявив, що наказав заборонити Юн Сок Йолю закордонні поїздки.

Представник Міністерства юстиції Бае Санг-ап повідомив комітету, що наказ про заборону на виїзд був виконаний.

Комісія була створена у 2021 році для розслідування діяльності високопосадовців, включаючи президента та членів його сімʼї, але вона не має повноважень переслідувати президента. Натомість за законом вона зобовʼязана передати справу до прокуратури.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. Уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», як того вимагав парламент. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян.

8 грудня Юн Сок Йолю повідомили підозру в державній зраді та зловживанні владою.