США завдали десятків ударів по об’єктах «Ісламської держави» у Сирії
- Автор:
- Оля Березюк
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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Збройні сили США завдали десятків авіаударів по відомих таборах і бойовиках «Ісламської держави» у центральній Сирії.
Про це повідомило Центральне командування армії США.
До ударів по лідерах, бойовиках і таборах ІД вдалися, щоб гарантувати, що терористи не спробують скористатися поточною ситуацією для відновлення позицій у центральній Сирії.
У ході операції США завдали ударів по більш ніж 75 цілях з використанням різних засобів ВПС США, в тому числі літаків B-52, F-15 і A-10.
Що передувало
З 27 листопада в Сирії тривали активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо.
Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому, а згодом і над містом Хама — пʼятим за площею в країні.
8 грудня сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і заявила, що повалила режим президента Башара Асада. Російські пропагандисти кажуть, що Асад утік до Москви.