Трамп знову допустив вихід США з НАТО, якщо «союзники не заплатять за рахунками»

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Обраний президент США Дональд Трамп допустив вихід США з НАТО, якщо «союзники не заплатять за рахунками».

Про це він заявив в інтервʼю американському телеканалу NBC News.

«Якщо вони платитимуть за своїми рахунками, то звісно», — відповів Трамп на питання про збереження членства США в Альянсі.

Трамп підкреслив, що виконання фінансових зобовʼязань союзниками стане ключовою умовою подальшої участі Вашингтону в НАТО. Він назвав «несправедливою» різницю у виділенні коштів на оборону між США та іншими членами Альянс, бо не всі країни-члени виділяють на оборонні витрати щонайменше 2% від свого ВВП.

Також Трамп припустив, що коли він заступить на посаду президента, Україна, ймовірно, не отримуватиме стільки ж допомоги, як за попередньої адміністрації президента Джо Байдена. За словами Трампа, він «активно намагається закінчити війну», «якщо це можливо».