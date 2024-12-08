ГУР: Росія виводить свій контингент із Сирії

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Через повалення підтримуваного Тегераном і Москвою режиму президента Сирії Башара Асада Росія виводить з країни свій контингент.

Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад віддав у користування РФ як плату за захист свого режиму. З Тартуса 8 грудня у Середземне море вийшли фрегат «Адмірал Григорович» Чорноморського флоту РФ та вантажне судно «Інженер Трубін» Північного флоту РФ.

Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами з авіабази у Хмемімі.

Telegram / Головне управління розвідки МО України

Сирійські повстанці встановили контроль над столицею Дамаском і продовжують наступ у провінціях Латакія, Хама та Тартус. Опозиційні сили рухаються до узбережжя, тому Росія може втратити там військові бази.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як у 2016 році їх витіснили зі східних районів.

Першого грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за розміром у країні.

Українська розвідка каже, що російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На цьому тлі РФ змінила командувача сил у регіоні — ним став генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017—2019 роках. У ГУР зазначили, що наразі відомо про «сотні» росіян, яких там вважають зниклими безвісти.

Станом на 8 грудня сирійська опозиція уже в столиці Дамаску. Премʼєр країни готується передати їй функції перехідного уряду.