Зеленський: Україна втратила 43 тисячі військових

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Getty Images / «Бабель»

Україна втратила загиблими 43 тисячі військових за час повномасштабної війни. Ще 370 тисяч були поранені, проте близько половини з них повертаються у стрій.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, російські втрати перевищують 750 тисяч військових, з них 198 тисяч убитих і понад 550 тисяч поранених. Із вересня 2024 року Росія втрачає на фронті солдатів у співвідношенні 5:1 і навіть 6:1.

Тим часом у російському полоні тисячі людей, військових та цивільних. Частина з них там з 2014 року. З початку повномасштабної війни Україна повернула додому 3 767 військових та 168 цивільних.

На окупованій території України перебувають щонайменше кілька мільйонів людей. Також Росія масово депортує українських дітей.

«Ось що таке ця війна. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію», — написав Зеленський.

І додав, що Путіна можна зупинити тільки силою — силою лідерів світу. Київ розраховує на Сполучені Штати та увесь світ, щоб його зупинити.