Президента Південної Кореї підозрюють у держзраді

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Прокуратура повідомила президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю підозру в державний зраді.

Про це передає південнокорейське агентство Yonhap.

Прокурори розслідують звинувачення проти президента у державній зраді та зловживанні владою.

Коли керівника спеціального розслідувального штабу прокуратури з питань воєнного стану Пак Се Хюна запитали про можливість екстреного арешту президента, він відповів, що не знає, чи дійде розслідування до цього.

Юн Сок Йоль має привілей — проти нього не можуть відкривати справ під час його перебування на посаді, але державна зрада є винятком. Пак Се Хюн заявив, що обидва звинувачення — у державній зраді, зловживанні владою і перешкоджанні — підлягають розслідуванню з боку прокуратури.

Прокуратура також повідомила про підозру в державній зраді колишньому міністру оборони Кім Йон Хьону та заарештувала його. Він запропонував президенту Юн Сок Йолю запровадити воєнний стан.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. Уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», як того вимагав парламент. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян.

Очільник опозиційної Демократичної партії Пак Чан Де заявив, що президент Південної Кореї не зможе уникнути звинувачень у державній зраді та має «негайно піти у відставку».