Ситуація в Сирії: повстанці заявили про захоплення двох нових міст, Іран евакуює дипломатів

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Сирійські опозиційні сили стверджують, що взяли під контроль міста Дараа та Ес-Сувейда на південному заході країни та наближаються до столиці — Дамаска.

Про це повідомляє CNN.

Саме в місті Дараа у 2011 році розпочалося сирійське повстання. Телеканал Al Arabiya оприлюднив кадри виходу армії Башара Асада з Дараа.

Бойовики ведуть бої проти режиму з двох напрямків: з півночі та півдня. На півночі воює «Хайят Тахрір аш-Шам». Угрупування вже захопило два великі міста за час наступу.

Як пише CNN, на півдні Сирії повстанці взяли під контроль Насіб — стратегічний прикордонний перехід між Сирією та Йорданією. Це найпівденніша точка головної автомагістралі М5, що веде з Алеппо в Дамаск.

Військові Асада заявили, що завдають авіаударів по Хамі та Хомсу і начебто посилюють свої позиції на цьому фронті. Вони додали, що передислоковуються навколо міст Дараа та Ес-Сувейда, не визнаючи, що ці міста захопили повстанці, пише Reuters.

Через неспроможність президента Асада зберегти владу Іран розгорнув евакуацію своїх дипломатів з країни, повідомляє The New York Times. Дехто полетів до Тегерана, інші вирушили наземним транспортом до Лівану, Іраку та сирійського порту Латакія.

Водночас Єгипет та Йорданія, за даними Wall Street Journal, пропонують Башару Асаду сформувати тимчасову раду, членами якої могли б стати опозиціонери. Посольство Йорданії у США не підтвердило цю інформацію.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як у 2016 році їх витіснили зі східних районів.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про «тимчасове виведення військ» з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань. Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за розміром у країні.

Українська розвідка каже, що російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На цьому тлі РФ змінила командувача сил у регіоні — ним став генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017—2019 роках. У ГУР зазначили, що наразі відомо про «сотні» росіян, яких там вважають зниклими безвісти.