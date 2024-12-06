У Раді зʼявилися два нові депутати — Таміла Ташева й Богдан Лукашук

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Facebook / Таміла Ташева

Таміла Ташева та Богдан Лукашук склали присягу і увійшли до офіційного складу Верховної Ради України — тепер там 401 парламентар, хоча у повному скликанні має бути 450.

Про це повідомляє нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Богдан Лукашук

Богдан Лукашук поповнить склад партії «Батьківщина» замість Альони Шкрум, яка днями склала мандат.

Богдан Лукашук був депутатом Хмельницької міської ради. Має бізнес, працював заступником голови Хмельницької РДА, балотувався мером Хмельницького від «Батьківщини».

Джерела «Бабеля» у виконавчій владі кажуть, що тепер Шкрум може обійняти посаду заступника міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби.

Таміла Ташева

Facebook / Таміла Ташева

Колишня постійна представниця президента в Криму стала депутаткою партії «Голос». Вона зайняла місце нардепа Олега Макарова, який помер восени.

Наприкінці листопада Центральна виборча комісія визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України від партії «Голос». Через це Зеленський звільнив Ташеву з посади постійної представниці президента в Криму.

Таміла Ташева народилася в 1985 році в Самарканді (Узбекистан) в сімʼї виселених кримських татар. З 1991 року, після повернення її сімʼї з Узбекистану до Криму, жила в Сімферополі, закінчила факультет східних мов Таврійського університету. Була активною учасницею Помаранчевої революції та Революції гідності.

У 2014 році, після анексії Криму, Ташева разом з однодумцями створила громадську організацію «Крим SOS», її місія — допомога внутрішньо переміщеним особам з Криму і Донбасу та моніторинг порушень прав людини на окупованих територіях.

У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський призначив Ташеву постійним представником президента України у Криму.

20 лютого 2019 року Ташеву нагородили орденом Княгині Ольги III ступеня «За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, проявлені під час Революції гідності, плідну громадську і волонтерську діяльність».