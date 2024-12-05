Е-направлення на ВЛК у «Резерв+» зʼявиться до кінця лютого

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До кінця лютого військові зможуть отримати електронне направлення на ВЛК через «Резерв+».

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«Уже на першому етапі реформи ми втілимо можливість отримати електронне направлення на ВЛК через «Резерв+», прямо у себе у телефоні, не потрібно буде йти в ТЦК. Це буде здійснено до кінця лютого наступного року», — сказала вона.

За словами Черногоренко, Міноборони потім протягом кількох місяців поспіль масштабує цю реформу, і в підсумку військовозобовʼязані зможуть проходити медогляд для встановлення придатності у будь-якому цивільному закладі, який вони самі собі оберуть.

«Це дасть можливість розділити взагалі саму процедуру військово-лікарської експертизи на два етапи: медогляд і адміністративну — те, що буде здійснено у системі МОУ. Таким чином, це буде децентралізована, автономна, цифровізована, анонімізована процедура, яка буде зручна людям і суттєво знизить корупційні ризики», — заявила заступниця міністра оборони.

Окремо вона розповіла, що у застосунку «Армія+» у Міноборони отримали 10 тисяч електронних рапортів на зміну місця служби. Рапорти приблизно кожного четвертого військового задовольнили.

«Це 2,5 тис. наших військовослужбовців, які отримали вмотивовану нову роботу. Цей показник свідчить про ефективність нової системи, доводить, що держава відповідає на реальні запити військових тут і зараз. Замість 2—4 місяців очікування, як це було раніше, коли переведення були заблоковані, ми гарантуємо рішення щодо переведення за 72 години, і далі — видачу відповідного наказу», — сказала Черногоренко.

Вона зазначила, що близько тижня займає вся процедура з моменту подання рапорту до моменту вже переведення військового.