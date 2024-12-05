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Які українські фільми потрапили до довгого списку на премію «Оскар-2025»

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Handout / Handout

До довгого списку претендентів на «Оскар-2025» загалом увійшло 169 фільмів. Серед них — три українські стрічки.

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно.

Йдеться про такі українські стрічки:

Короткий список, куди увійдуть 15 фільмів, оголосять 17 грудня. Через місяць стануть відомі номінанти. Члени академії голосуватимуть за переможців номінацій з 11 до 18 лютого 2025 року.

Церемонія нагородження відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі.