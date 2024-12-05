Які українські фільми потрапили до довгого списку на премію «Оскар-2025»

Новини

Handout / Handout

До довгого списку претендентів на «Оскар-2025» загалом увійшло 169 фільмів. Серед них — три українські стрічки.

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно.

Йдеться про такі українські стрічки:

Фільм «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка увійшов в категорію «Міжнародний повнометражний фільм» — його обрав Український Оскарівський комітет. Стрічка «Ля Палісіада» показує 1996 рік і як Україна готується до підписання документа, за яким відмовляється від застосування смертної кари. Судовий психіатр Олександр та його товариш, слідчий Ільгар, розслідують убивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків повʼязувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона — вдова загиблого.

режисера Філіпа Сотниченка увійшов в категорію «Міжнародний повнометражний фільм» — його обрав Український Оскарівський комітет. Стрічка «Ля Палісіада» показує 1996 рік і як Україна готується до підписання документа, за яким відмовляється від застосування смертної кари. Судовий психіатр Олександр та його товариш, слідчий Ільгар, розслідують убивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків повʼязувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона — вдова загиблого. Документальний фільм «Порцелянова війна» режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва. Це історія трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють на тлі війни.

режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва. Це історія трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють на тлі війни. Документальний фільм «Мирні люди» режисерки Оксани Карпович. Сюжет будується на радіоперехопленнях розмов російських окупантів із сім’ями, що ілюструє їхнє буденне ставлення до жорстокості.

Короткий список, куди увійдуть 15 фільмів, оголосять 17 грудня. Через місяць стануть відомі номінанти. Члени академії голосуватимуть за переможців номінацій з 11 до 18 лютого 2025 року.

Церемонія нагородження відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі.