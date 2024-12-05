Словаччина до кінця року закриє єдине консульство у РФ

Новини

Генеральне консульство Словацької Республіки в Санкт-Петербурзі, що в Росії, припинить діяльність вже 31 грудня цього року. Це єдине словацьке консульство у РФ.

Про це йдеться на сайті дипломатичної установи.

Таке рішення ухвалили через постанову уряду Словаччини.

Що стосується громадян Російської Федерації, то Генеральне консульство Словацької Республіки в Санкт-Петербурзі більше не надає своїх послуг.

Тепер росіяни можуть подавати заяви на отримання віз, посвідки на проживання або перевірку підписів, переклади та завірення ксерокопій і копій документів лише у словацькому посольстві в Москві.