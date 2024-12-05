ДТП на блокпості в Києві: екссуддю Олексія Тандира залишають під вартою

Новини

Getty Images / «Бабель»

Обвинуваченого у смертельній ДТП екссуддю Макарівського районного суду Олексія Тандира залишають у СІЗО ще на два місяці.

Про це повідомили «Ґрати».

Прокурор Михайло Доманіцький заявив, що зберігаються ризики переховування або тиску на родину загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка. Представник потерпілих Павло Теслюк з цим погодився.

Натомість сам Тандир сказав, що перебуває під вартою вже понад півтора року, але доказів того, що він може переховуватися чи втекти, на його думку, суду не продемонстрували. Тому ексуддя просив про альтернативний запобіжний захід.

Також на засіданні Олексій Тандир заявив відвід судді Івану Бандурі. У серпні ДБР почало провадження за його заявою про ненадання матеріалів справи одному з колишніх адвокатів Тандира. За словами Тандира, цю справу може використовувати ДБР для тиску на суддю Бандуру.

Представник обвинувачення та адвокат родини потерпілих зазначили, що це затягування процесу, щоб суд не встигнув розглянути клопотання щодо продовження запобіжного заходу. Прокурор Доманіцький сказав, що подав клопотання щодо продовження арешту Олексія Тандира ще 19 листопада.

Що передувало

Торік 26 травня уже ексголова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння на момент ДТП.

«Бабель» дізнався, що Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця. 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що були на його банківському рахунку. В арешті квартири й паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.

У серпні 2024 року Тандира звільнили з посади судді.