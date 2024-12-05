Військовому Владиславу Сорду повідомили про нову підозру в незаконному зберіганні зброї

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Герман Крігер / "Свідомі"

Військовому Владиславу Сорду повідомили про нову підозру в незаконному зберіганні гранати та набоїв.

Про це повідомила Національна поліція України.

Сорда підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Водночас йому вручили клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.

Гранату і набої у Сорда вилучили під час обшуку, який проводили в листопаді цього року за справою про шахрайство зі зборами на потреби військових. За версією слідства, Сорд організовував збори грошей на постачання зброї та дронів для однієї з військових частин ЗСУ, але згодом витратив частину зібраних коштів на власний розсуд, тобто викрав понад 357 тисяч гривень.