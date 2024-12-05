Нідерланди виділять €22 мільйони на ППО та кіберстійкість України

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Нідерланди виділять додаткові €22 мільйони на посилення протиповітряної оборони та кіберстійкості України.

Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп.

Велдкамп наголосив на необхідності реагувати на дії «третіх країн, які сприяють воєнній машині Росії».

«Це вимагає більш жорсткої та скоординованої відповіді з боку НАТО та його союзників. Перш за все, ми повинні триматися курсу, коли мова йде про підтримку України. Альтернативи просто немає», — зазначив він.