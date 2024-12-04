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Росія може запускати балістичні ракети середньої дальності лише з двох полігонів, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України на запит «Бабеля».

Це 4-й Державний центральний міжвидовий полігон Міноборони РФ «Капустин Яр», що в Астраханській області Росії, та 1-й Державний випробувальний космодром «Плесецк» в Архангельській області.

У ГУР зазначили, що за досвідом виготовлення міжконтинентальних балістичних ракет «Ярс» Росія може виробляти до 25 балістичних ракет середньої дальності на рік.