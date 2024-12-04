Міністр оборони Південної Кореї подав у відставку на тлі рішення ввести воєнний стан

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Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон подав у відставку на тлі рішення ввести воєнний стан і попросив пробачення у громадян за власні дії.

Про це повідомляє низка корейських медіа з посиланням на слова міністра.

«Як міністр національної оборони я відчуваю повну відповідальність і вибачаюся за те, що викликав плутанину та занепокоєння громадськості щодо воєнного стану», — сказав Кім Йон Хьон.

Саме він запропонував президенту Юн Сок Йолю оголосити воєнний стан, пишуть корейські медіа.

«Усі солдати, які виконували обовʼязки щодо питань воєнного стану, виконували вказівки міністра», — заявив Кім Йон Хьон.

За його словами, внутрішньополітична ситуація і ситуація з безпекою у країні залишається складною, але військові зберігатимуть стійку бойову готовність і підтримуватимуть національну оборону та громадську безпеку.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. За рішення виступили 190 депутатів зі 190, які брали участь у голосуванні. Загалом у Південній Кореї 300 депутатів, але тільки 190 з них змогли потрапити в будівлю парламенту, попри оточення військових, що штурмували будівлю Національної асамблеї.

Після цього уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», який вимагав парламент. Офіс премʼєра країни повідомив, що пропозицію схвалили о 04:30 за місцевим часом. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян. У натовпі можна було побачити прапори корейських профспілок. Голова Корейської конфедерації профспілок Ян Кюн Су вийшов на трибуну і заявив про безстроковий загальний страйк, допоки президент Юн Сок Йоль не піде у відставку.

Очільник опозиційної Демократичної партії Пак Чан Де заявив, що президент Південної Кореї не зможе уникнути звинувачень у державній зраді та має «негайно піти у відставку». Демократична партія на парламентських виборах у квітні 2024 року отримала 184 місця із 300 у Національній асамблеї, що суттєво послабило консервативного президента країни Юн Сок Йоля.

Шість опозиційних партій вже подали законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.