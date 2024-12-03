Звіт Конгресу США: Коронавірус «найімовірніше» виник у лабораторії в Китаї

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Очолюваний республіканцями комітет Палати представників США, який два роки досліджував пандемію Covid-19 та її наслідки у США, опублікував звіт. У ньому йдеться, що коронавірус, «найімовірніше, виник у лабораторії в Ухані, Китай». Висновки підкріплюються такими факторами, як біологічні характеристики вірусу та захворювання серед дослідників з Інституту вірусології Уханю восени 2019 року.

Звіт під назвою «Аналіз дій після пандемії Covid-19: вивчені уроки та шляхи до майбутнього» займає 520 сторінок. У ньому зазначають, що якщо б існували докази природного походження вірусу, вони б уже з’явилися.

Водночас більшість американських спецслужб стверджують, що вірус не створювали за допомогою генної інженерії, хоча досі не зрозуміло, як почалася пандемія. Доповідь розвідки США, оприлюднена торік, свідчить, що коронавірус мав можливе лабораторне або природне походження, тоді як Міністерство енергетики США оцінює теорію про витік з лабораторії як «малоймовірну». І жодне федеральне агентство США не вважає, що вірус, який викликає Covid-19, створювався як біологічна зброя.

У своєму звіті комітет Палати представників засудив зусилля Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з боротьби з пандемією, мовляв, вона поставила політичні інтереси Комуністичної партії Китаю вище місії допомагати людям у всьому світі та нібито навіть дозволила партії контролювати своє розслідування про походження вірусу.

Технічна керівниця ВООЗ з питань Covid-19 Марія Ван Керхов критикувала відсутність прозорості Китаю щодо пандемії і заявила, що нездатність поділитися інформацією лише посилила політизацію пандемії.

ВООЗ створила групу для розробки положень, які мають посилити готовність до подальших імовірних пандемій. Майбутній Договір про пандемію теж викликав занепокоєння у звіті комітету. Там вважають, що «були питання до прозорості переговорів», і що «чинний проєкт договору мало що робить для усунення недоліків, виявлених під час Covid-19».

У звіті також критикують заходи пом’якшення наслідків Covid: вимоги про соціальне дистанціювання і носіння масок «не ґрунтуються на наукових даних», а «тривалі карантинні заходи завдали величезної шкоди не лише американській економіці, а й психічному та фізичному здоров’ю американців, особливо негативно вплинувши на молодих громадян».

Натомість експерти додають, що такі заходи інколи ґрунтувалися на дослідженнях інших респіраторних вірусів, бо знань про коронавірус бракувало. Тому комендації можуть змінюватися в міру розвитку наукових знань.

Разом з цим звіт схвалює обмеження на поїздки, запроваджені тоді ще Адміністрацією президента США Дональда Трампа на початку пандемії у 2020 році. Його адміністрацію у звіті відзначають ще й за операцію Warp Speed — спробу швидко розробити вакцину проти Covid-19 і називають її «неймовірним досягненням науки», яке врятувало мільйони життів.

Водночас у звіті пишуть, що посадовці зі сфери охорони здоров’я та Адміністрація президента США Джо Байдена переоцінили потужність вакцини, що, можливо, спричинило малу довіру населення до щеплень від коронавірусу та до вакцин загалом. Там звинуватили цих посадовців в участі в «скоординованих зусиллях … з ігнорування природного імунітету та придушення голосів незгодних».

Дослідження продемонстрували, що імунний захист після інфекції є сильним, але з часом слабшає. Експерти кажуть, що вакцини від Covid-19 допомагають заповнити цю прогалину в імунітеті. Кандидат новообраного президента Дональда Трампа на посаду керівника FDA у його майбутній адміністрації, доктор Марті Макарі — давній прихильник важливості природного імунітету. Він стверджував у своїй статті 2021 року, що природний імунітет перевершує імунітет після вакцинації.

Щодо конкретних уроків пандемії, звіт підсвічує слабкі сторони Стратегічного національного запасу та ланцюжка поставок США і рекомендує Штатам поповнити власні запаси екстрених медичних засобів. Це також посприяло б збільшенню внутрішнього виробництва, особливо ліків.