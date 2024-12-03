Рада ухвалила закон про позбавлення податкових пільг зрадників, у яких забрали держнагороди
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 11411 про позбавлення податкових пільг людей, у яких відібрали державні нагороди через підривну діяльність проти України.
Про це повідомляє народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
У другому читанні 3 грудня проєкт підтримали 259 парламентарів, каже нардеп. Документ скасовує право на податкову соціальну ставку для людей, яких позбавили державних нагород.
Пільгу перестануть надавати з податкового місяця, наступного за тим, у якому людина втратила або була позбавлена нагороди від держави. Закон набуде чинності наступного дня після оприлюднення.
- Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про позбавлення зрадників України державних нагород 20 листопада. Того ж дня його підписав Володимир Зеленський.
- Документ № 11410 регулює конфіскацію держнагород у людей, які популяризують або пропагують РФ і російську агресію, виправдовують війну, тимчасову окупацію територій тощо.
- 22 листопада президент підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про нові санкції та позбавлення державних нагород держзрадників. Серед них — колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі.