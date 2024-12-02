Протести в Грузії. Силовики затримали одного з лідерів опозиційної коаліції

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У Грузії, під час протесту в Тбілісі, затримали одного з лідерів опозиційної коаліції «За зміни» Зураба Гірчі Джапарідзе.

Про це повідомляє Sova.

Окрім нього, силовики затримали й інших мітингарів, серед них — журналісти. Цьому передувала словесна перепалка між поліцією і протестувальниками.

Мітинги в Грузії тривають пʼятий день, після призупинення євроінтеграції. Цієї ночі спецпризначенці продовжили заливати газом мітингарів, ті, зі свого боку, відстрілювалися феєрверками. Під ранок затримання супроводжувалися побиттями протестувальників.

Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе після цього знову подякував керівнику МВС і правоохоронцям за добре виконану роботу. За його словами, протести — це спланована акція, яку фінансують інші країни.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почались протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього в країні почалися нові протести, які розганяють силовики.