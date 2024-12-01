ЗМІ: Війська Асада в Сирії втратили контроль над Алеппо

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Друге за величиною місто Сирії Алеппо вийшло з-під контролю уряду вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому.

Про це повідомляє арабський мовник Alarabiya News, посилаючись на дані військового спостерігача.

«Гаят Тахрір аш-Шам» і союзні опозиційні сили контролюють місто Алеппо, за винятком районів, підконтрольних курдським силам. Вперше з початку конфлікту місто Алеппо вийшло з-під контролю сирійських [урядових] сил», — каже Рамі Абдель Рахман, очільник Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Великій Британії.

Частина північних районів Алеппо, заселених переважно сирійськими курдами, перебуває під контролем Загонів народної оборони (YPG). Крім того, як пише Alarabiya News, «Гаят Тахрір аш-Шам» та їхні союзники захопили аеропорт Алеппо і десятки прилеглих міст 30 листопада.

Що передувало

Озброєні повстанці почали блискавичний наступ на армію президента Сирії Башара аль-Асада, якого підтримують Іран і Росія, в середу, 27 листопада. Гаряча фаза розпочалася «у відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Ці бої стали найінтенсивнішими на північному заході Сирії з 2020 року.

Громадянська війна в Сирії

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. З часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, а й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни.

Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на боці президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання. Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Росія з 2011 року прийшла на допомогу президенту Башару Асаду. Вона відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю. У 2015 році росіяни почали воювати на території Сирії разом із бійцями «Хезболли». Зараз у соцмережах поширюють відео і фото, на яких нібито бійці із сирійської опозиції затрофеїли російську військову техніку, зокрема автомати й танки.