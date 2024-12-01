Посли Грузії в низці країн ЄС подали у відставку — у МЗС країни відреагували

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Представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. За даними медіа, вони бойкотують рішення уряду призупинити процес вступу в ЄС до 2028 року.

Посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі повідомив, що йде у відставку, 29 листопада. Він пропрацював дипломатом понад 20 років.

«Наші невтомні зусилля не повинні похитнути або скомпрометувати за жодних обставин. Ні — насильству проти волі мирних протестувальників, лише повна солідарність», — написав Бердзенішвілі.

Пізніше з посади пішов посол Грузії в Нідерландах Давид Соломонія. Як пише грузинське медіа SOVA, він також засудив «будь-яке насильство».

«Переважна частина 30 років мого перебування на дипломатичній службі Грузії була присвячена роботі над євроінтеграцією. Я вірно виконував свої службові обов’язки, доки вірив, що можу вплинути на перебіг подій. Сьогодні такої надії немає», — висловився посадовець.

Виконувач обов’язків грузинського посла в Італії Іраклій Векуа склав свої повноваження 30 листопада, про що написав у соцмережі. У відповідь на замороження процесу вступу до ЄС подала у відставку й посол Грузії в Литві Саломе Шапакідзе.

«Для мене було честю і привілеєм служити національним інтересам моєї країни понад 10 років і робити внесок у її суверенітет і територіальну цілісність, які йдуть пліч-о-пліч з євроатлантичними прагненнями! Грузія — це Європа», — сказала вона.

Як пише медіа Civil Georgia, 1 грудня прем’єр Іраклій Кобахідзе підтвердив, що посаду залишив посол Грузії в США Давид Залкаліані. Він обіймав посаду міністра закордонних справ у 2018—2022 роках.

Після заяв послів МЗС Грузії засудило «тиск на дипломатичну службу» Тбілісі та «заклики до саботажу».

«Спроби іноземних держав втрутитися у роботу інститутів суверенної держави неприпустимі. Рішення грузинського уряду не порушувати питання про переговори з ЄС до 2028 року не означає призупинення процесу євроінтеграції Грузії. Навпаки, воно спрямоване запобігти шкідливим спекуляціям у цьому питанні», — заявили в МЗС.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почались протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися нові протести, які розганяють силовики.