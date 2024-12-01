У Румунії почалися парламентські вибори

Новини

Flickr / Dragos Cisuv

У неділю, 1 грудня, у Румунії почалося голосування на парламентських виборах, за результатами яких румуни оберуть новий уряд і премʼєр-міністра, а також визначать формування парламенту.

Станом на 13:00 1 грудня, за даними Центрального виборчого бюро, вже проголосувало майже 4,2 мільйона громадян, що становить близько 23% всіх виборців, передає AP.

А румуни, які живуть за кордоном, почали голосувати в суботу, 30 листопада.

The Guardian пише, що ультраправі партії, за прогнозами, досягнуть значних успіхів на парламентських виборах, оскільки опитування показують, що націоналістичний «Альянс за обʼєднання румунів» (AUR) трохи випереджає Соціал-демократичну партію (PSD), яка входить до правлячої коаліції.

У виборах беруть участь 39 партій та 19 організацій меншин. Найбільше кандидатів висунули Соціал-демократична партія (PSD) та «S.O.S. Romania» – по 636 політиків. Національна ліберальна партія (PNL) висунула 630 кандидатів, «Альянс за об’єднання румунів» (AUR)- 621, партія «Forța Dreptei» — 619, Демократичний союз угорців Румунії (UDMR) — 596 кандидатами та Союз порятунку Румунії (USR) — 589 кандидатів.

Президентські вибори у Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії пройшов 24 листопада. У другий тур вийшли ультраправий політик Келін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. При чому Ласконі обігнала чинного прем’єр-міністра країни Марчела Чолаку усього на 2,7 тисячі голосів виборців.

На телевізійних президентських дебатах 18 листопада майже всі кандидати заявили, що Україні доведеться поступитися територією на користь Росії. Елена Ласконі була єдиною кандидаткою в президенти, яка виступила проти такої ідеї, пише «Радіо Свобода». Вона заявила, що це заохотить Путіна до нових загарбань.

Конституційний суд Румунії одностайно ухвалив рішення перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені в першому турі президентських виборів

Рішення ухвалили після скарги вибулого кандидата у президенти Крістіана Тергеса, який звинуватив Центральну виборчу комісію у фальсифікаціях щодо голосів іншої кандидатки Елени Ласконі.

Йдеться про понад 9 мільйонів бюлетенів. За румунськими законами, у разі анулювання Конституційним судом результату виборів повторне голосування проведуть у другу неділю після дати анулювання.

Другий тур президентських виборів у Румунії пройде 8 грудня