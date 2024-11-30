Президентка Грузії заявила, що не складатиме повноважень, бо парламент нелегітимний

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що новий парламент є нелегітимним і не зможе обрати нового президента, тому її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Про це пише «Ехо Кавказу».

«Я буду на чолі політичного процесу, залишаючись вашим президентом. Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тому не може бути інавгурації. Мій мандат діє доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість мене», — заявила вона.

Сьогодні по всій Грузії проходять акції проти рішення «Грузинської мрії» відмовитися від процесу переговорів про вступ в ЄС до 2028 року.

У МВС Грузії повідомили про затримання на протестній акції, що відбулася в Тбілісі 30 листопада, 107 людей. Усім інкримінують непокору вимогам поліції та дрібне хуліганство.

Раніше «Грузинська мрія» оголосила, що вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня, а інавгурація — 29 грудня. Спікер парламенту Шалва Папуашвілі говорив, що шестирічний термін чинної президентки Зурабішвілі спливає 16 грудня. «Мрія» планує затвердити президентом ветерана футболу, а нині депутата Михайла Кавелашвілі.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почались протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися нові протести, які розганяють силовики.