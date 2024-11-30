Збройні сили Сирії оголосили про відведення військ з Алеппо для підготовки контрнаступу

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Збройні сили Сирії оголосили про «тимчасове виведення військ» з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань.

Про це пише Reuters.

Військові заявили, що виведення військ є частиною зусиль з перегрупування перед прибуттям підкріплення для початку контрнаступу.

Вони також додали, що десятки солдатів були вбиті або поранені в запеклих боях з повстанцями в Алеппо та Ідлібі за останні кілька днів.

Водночас, за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, деякі південні райони Алеппо залишаються під контролем Дамаска, передає телеканал Al-Hadath.

Боєць опозиційних сил перед історичною цитаделлю Алеппо після того, як повстанці та їхні союзники ввійшли до міста, 30 листопада 2024 року. Getty Images

Крім того, канал з посиланням на джерела повідомляє, що повстанці оголосили про свій контроль над містом Маарат ан-Нуман на півдні Ідлібу, а це означає, що вся провінція Ідліб тепер опинилася під їхнім контролем.

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це стало найінтенсивнішими боями на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як їх витіснили зі східних районів у 2016 році.

Громадянська війна в Сирії

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни.

Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на боці президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання. Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни. За час цього зіткнення «Хезболла» втратила тисячі бійців, а також своїх командирів і лідера Хасана Насраллу.

Щодо підтримки Росії, то вона з 2011 року прийшла на допомогу президенту Башару Асаду. Росія відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю. У 2015 році росіяни почали воювати на території Сирії разом із бійцями «Хезболли». Зараз у соцмережах поширюють відео і фото, на яких нібито бійці із сирійської опозиції затрофеїли російську військову техніку, зокрема автомати й танки.